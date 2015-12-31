Начавшие готовиться к Новому году "разведчики" "ДНР" увидели сотни турецких наемников
19:27, 31 декабря 2015Война
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Начавшая готовиться к Новому году "разведка" так называемой "ДНР" заявила, что в Мариуполь прибыли около 300 иностранных военных.
REUTERS
Об этом сообщает один из сайтов боевиков.
«Местное население отмечает среди прибывших арабскую и турецкую речь», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, ранее украинская разведка озвучила количество российских военных в оккупированном Коминтерново Донецкой области. По ее данным, в этом населенном пункте находится около 100 российских военнослужащих.
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