Начавшие готовиться к Новому году "разведчики" "ДНР" увидели сотни турецких наемников

Об этом сообщает один из сайтов боевиков.

«Местное население отмечает среди прибывших арабскую и турецкую речь», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее украинская разведка озвучила количество российских военных в оккупированном Коминтерново Донецкой области. По ее данным, в этом населенном пункте находится около 100 российских военнослужащих.