За сутки в зоне АТО один военный ранен в результате подрыва на растяжке

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНИАН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один получил ранения", - отметил он.

Читайте такжеВозле Зайцево произошло боестолкновение украинских военных с ДРГ из 15 боевиков - штаб

По словам Александра Мотузяника, военный был ранен вблизи села Широкино в результате подрыва на растяжке.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших и раненых среди украинских военных не было.