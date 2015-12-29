За сутки в зоне АТО один военный ранен в результате подрыва на растяжке
12:54, 29 декабря 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, один получил ранения, подорвавшись на растяжке вблизи села Широкино.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНИАН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один получил ранения", - отметил он.
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По словам Александра Мотузяника, военный был ранен вблизи села Широкино в результате подрыва на растяжке.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших и раненых среди украинских военных не было.
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