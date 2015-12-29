За сутки в зоне АТО один военный ранен в результате подрыва на растяжке

12:54, 29 декабря 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, один получил ранения, подорвавшись на растяжке вблизи села Широкино.

военнослужащие сил АТО / REUTERS

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНИАН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один получил ранения", - отметил он.

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По словам Александра Мотузяника,  военный был ранен вблизи села Широкино в результате подрыва на растяжке.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших и раненых среди украинских военных не было.

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