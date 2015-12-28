За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет

Об этом заявил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "Ни один военнослужащий не погиб и не был ранен", - сообщил он.

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Андрей Лысенко также отметил, что не было зафиксировано применения тяжелого вооружения противниками.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, трое получили ранения.