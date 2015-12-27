За сутки в зоне АТО погиб один военный, трое получили ранения

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За сутки, что прошли, в результате боевых действий, к большому сожалению, один украинский боец погиб, еще трое военнослужащих получили ранения», - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО.