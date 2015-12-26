Боевики продолжают наращивать огневую активность: за сутки 61 обстрел - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

С 18.00 вчерашнего дня российско-террористические бандформирования около 25 раз нарушили режим полной тишины в зоне проведения АТО.

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Из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты продолжают бить по нашим позициям в районе Новгородского, Зайцевого, Майорска, Луганского, Опытного и Песков.

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25 декабря вечером бандиты дважды били из минометов калибра 120 мм по нашим воинам в Песках. По позициям у Зайцевого захватчики били из минометов калибра 82 мм, около Луганского – из ПТРК.

После полуночи они уже более пяти раз нарушили условия прекращения огня.