Кремлевский пропагандист опубликовал видео руин Луганского аэропорта с высоты птичьего полета

16:46, 23 декабря 2015
Война
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Видео руин Луганского аэропорта обнародовал британский журналист, который работает на боевиков.

Скриншот видео

Как известно 1 сентября 2014 года военные прорывали окруженную российскими военными территорию аэропорта.

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Кроме того, 14 июня в аэропорту Луганска произошла катастрофа Ил-76, на борту которого находилось 49 человек.

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