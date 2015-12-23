Кремлевский пропагандист опубликовал видео руин Луганского аэропорта с высоты птичьего полета
16:46, 23 декабря 2015Война
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Видео руин Луганского аэропорта обнародовал британский журналист, который работает на боевиков.
Скриншот видео
Как известно 1 сентября 2014 года военные прорывали окруженную российскими военными территорию аэропорта.
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Кроме того, 14 июня в аэропорту Луганска произошла катастрофа Ил-76, на борту которого находилось 49 человек.
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