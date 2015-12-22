Прогресса по освобождению пленных пока нет - пресс-секретарь Кучмы после встречи контактной группы

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы, Дарка Олифер.

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"По проблеме освобождения пленных - к сожалению, пока нет продвижений. Вместе с тем Украина по-прежнему верит в то, что хотя бы некоторые украинские граждане все-таки смогут вернутся к своим семьям из плена ещё до конца этого года", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Также она отметила, что удалось сдвинуть с места работу по поиску пропавших без вести.

"Чем скорее начнётся этот процесс, тем легче будет найти людей. Международный Комитет Красного Креста привлечен к этой работе. Отдельной проблемой является отсутствие доступа международных гуманитарных организаций к украинским пленным. Также заключенные, которые отбывают наказание в местах лишения свободы на неподконтрольной Украине части Донбасса и хотят отбывать наказание на подконтрольной Украине территории, по-прежнему не могут этого сделать", - добавила Олифер.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области и в РФ находится 131 заложник. Пропавшими без вести числятся 762 лица.