На Донбассе на собственном минном поле подорвалась ДРГ боевиков - разведка

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки при Минобороны Украины.

Отмечается, что низкий уровень подготовки личного состава противника и отсутствие контроля со стороны командного состава приводит к массовым случаям гибели наемников.

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"Так, 15 декабря во время выхода диверсионной разведывательной группы на Мариупольском направлении на собственном минном поле подорвались и погибли двое военнослужащих ДРГ из состава 9 отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК", - говорится в сообщении разведки.

Кроме того, замечены факты ошибочного наведения и пусков в незапланированный район ракет 122-мм РСЗО "Град" личным составом реактивно-артиллерийского дивизиона полка.

Ранее разведка разоблачила места хранения "отведенных" танков, САУ и "Градов" боевиков.