Возле Троицкого силы АТО отбили наступление боевиков

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Неподалеко от Троицкого, Луганской области, произошло боевое столкновение с малочисленной группой боевиков, которое продолжалось на протяжении часа. Нападавшие получили уверенный отпор и вынуждены были отступить", - говорится в сообщении.

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В районе Станицы Луганской, второй раз за минувшие сутки боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 120 мм.

Использование захватчиками 82-мм минометов зафиксированы у Зайцево, что на окраине Горловки, и у временно оккупированного Донецка - по украинским позициям на окраине Красногоровки.

"Также по нашим позициям на подступах к Красногоровке враг стрелял из танка", - отметили в пресс-центре АТО.

Из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики методично продолжают обстреливатьПески, Опытное и Авдеевку.

Также в пресс-центре сообщили, что возле Горловки этой ночью под огнем агрессора из автоматических станковых гранатометов оказались Майорськ и Луганское. По позициям сил АТО у Новгородского враг бил из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП, а также там работал снайпер.

"В целом, на протяжении прошлых суток бандиты 57 раз нарушили условия прекращения огня в зоне АТО. С начала этих суток из гранатометов и стрелкового оружия противник около пяти раз открывал огонь в сторону наших воинов в районе Песков", - подытожили в пресс-центре.