Боевики накрыли огнем из гранатометов жилой район Авдеевки
14:28, 17 декабря 2015Война
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Боевики из гранатометов обстреляли один из жилых районов Авдеевки.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook.
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«По оперативной информации штаба АТО, сегодня около 11.00 пророссийские незаконные вооруженные формирования в очередной раз обстреляли из гранатометов один из жилых районов города Авдеевка, который расположен неподалеку от временно оккупированного Донецка. Огонь захватчики вели со стороны подконтрольной им территории по той части населенного пункта, где нет позиций сил АТО», - отмечается в сообщении.
Согласно предварительным данным, жертв среди местного населения нет.
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