Турчинов: РФ должна перестать затягивать процесс освобождения пленных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил журналистам на полигоне Национальной гвардии в Новых Петровцах Киевской области, комментируя заявление российского президента Владимира Путина об обмене военнопленным по принципу “всех на всех”.

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“Наша позиция в том, что Россия слишком затянула возвращение незаконно захваченных наших военных. И мы требуем, чтобы без всяких торгов все захваченные военнослужащие были возвращены в Украину. Здесь не может быть никаких игрищ вокруг этого, потому что это жизнь людей”, - сказал Турчинов.

Также он отметил, что обмен военнопленными - это не инициатива Путина, а один из пунктов Минских договоренностей.

“Это не инициатива Путина, это есть в Минских соглашениях. И, к большому сожалению, процесс выполнения Минских соглашений был сорван до сегодняшнего дня. Мы готовы действовать в рамках наших договоренностей. И для нас главная задача - вернуть всех граждан Украины в свою страну”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин выступает за обмен заложников по формуле "всех на всех", в том числе на "уголовных преступников", которые сидят в тюрьмах в Киеве.

Президент РФ заявил, что "украинская власть считает тех, кто задержан и находится на Донбассе, людьми, которые подлежат обмену, а тех, кто содержится в тюрьмах в Украине, в Киеве – считают уголовными преступниками и выводят за рамки этого обмена".

Вместе с тем он сказал, что нужно "подходить по-честному и сказать, что давайте менять всех на всех, так как Петр Алексеевич и предлагал – всех на всех, а не выборочно, этих будем, а этих не будем".

Путин считает, что возможный обмен задержанных в Луганской области кадровых российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова на граждан Украины, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, должен быть равноценным.