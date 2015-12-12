Боевики днем два часа обстреливали силы АТО возле Новотроицкого в Донецкой области

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в соцсети. "Сегодня около 10.30 со стороны временно оккупированного боевиками Докучаевска российско-террористические войска начали обстрел позиции сил АТО в районе Новотроицкого, которой длился около двух часов. Противник применил вооружение танков, боевых машин пехоты, 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеБоевики на Донбассе совершили 64 обстрела сил АТО 10 декабряВ пресс-центре также добавили, что информация о возможных потерях среди украинских защитников и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате обстрелов террористов один украинский военный погиб, двое получили ранения.