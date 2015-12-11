В СБУ озвучили официальное количество украинцев, находящихся в плену боевиков (видео)

В Службе безопасности Украины знают местонахождение 57 украинцев, находящихся в плену у боевиков на Донбассе.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"Официально в эту минуту мы видим следы 57 человек, мы знаем, где они находятся", - сказал он.

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Вместе с тем, всего заложниками боевиков считается 131 человек.

"Мы очень хотим, чтобы они вернулись в ближайшее время, особенно перед праздниками. И мы в любой момент можем их забрать. Для нас не трудность добраться до точки под Донецком, в пригород, и забрать всех ребят. Главное, чтобы Кремль самоопределился и они, как участники Минских договоренностей, сдержали слово", - сказал Юрий Тандит.

Напомним, ранее Трехсторонняя группа призвала завершить обмен пленными до конца 2015 года. Прежде всего это касается освобождения наиболее уязвимых лиц.