LifeNews вновь исказил информацию об обстреле на Донбассе, в этот раз ложь "засекла" ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал во время видеоконференции из Дебальцево.

В частности, представитель ОБСЕ рассказал о женщине, которая погибла в результате обстрела поселка Зайцево, который расположен к северу от Горловки Донецкой области. "Ее трагическая гибель, как и тысяч других украинцев за последние полтора года, просто требует от сторон прекратить этот конфликт", - заявил Хуг.

Он подчеркнул, что не имеет права спекулировать на эмоциях, потому что у миссии задача - устанавливать факты нарушения режима прекращения огня и отчитываться о них. При этом он добавил: "то, что я видел после гибели женщины, - не прибавляет мне оптимизма."

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"Я вижу, что здравого смысла и человеческого ответа на такую трагедию не последовало. Вместо того, чтобы удвоить усилия в соблюдении условий Минских соглашений, что является единственной надеждой на мирное разрешение этого конфликта, мы видим, что ведется игра в обвинения между сторонами, и эти обвинения направлены также на то, чтобы исказить реальность и ввести в заблуждение, и миссию ОБСЕ в том числе", - заявил Хуг.

В этой связи он рассказал, что увидел продемонстрированный видеосюжет об обстреле Зайцево, в котором были показаны обломки снарядов. Хуг утверждает, что на видео было показано другое место, а не то, где погибла женщина. "Мы видели этот сюжет на разных каналах. Например, канал Life News вчера это демонстрировал, а также позавчера", - уточнил Хуг.

"Миссия не будет приостанавливать свои усилия и будет противостоять манипуляциям фактами, манипуляциям на эмоциях людей", - резюмировал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии.

Ранее, в середине ноября, в сети появилось видео, на котором русскоязычный прохожий портит кремлевскому пропагандистскому телеканалу Lifenews прямой эфир из Парижа. Он показывает на камеру неприличный жест и на русском языке выражает свою неприязнь к политике кремлевского канала словами "LifeNews - п*****сы!!".