Из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия: боевики активизировали обстрелы позиций сил АТО
В течение дня контролируемые Россией боевики обстреливали позиции украинских военных на Донбассе из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, сегодня пророссийские боевики продолжили осуществлять вооруженные провокации против Вооруженных сил Украины.
"Захватчики неоднократно обстреливали наши позиции вблизи Майорска и Луганского, что на Артемовском направлении. Преимущественно применяли стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы различных систем", - отмечается в сообщении.
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В связи с этим отмечается, что "наиболее активно кремлевские наемники действовали вблизи оккупированного Донецка".
В частности, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по Пескам, Опытному и Красногоровке. Из гранатометов – по Авдеевке и Новгородскому. Кроме того, утром в районе Авдеевки работал вражеский снайпер, а Опытное днем было обстреляно из 82-мм миномета.
В штабе отмечают, что украинские военные в свою очередь строго соблюдают договоренности о прекращении огня.