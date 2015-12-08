Боевики продолжают провокационные обстрелы на Донецком и Артемовском направлениях - штаб АТО
Из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия захватчики вели неприцельный огонь по Зайцево, Луганскому и Майорску.
Сегодня террористы продолжали вести провокационные обстрелы украинских позиций на Донецком и Артемовском направлениях.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ Минобороны заявили, что ВСУ готовы к непредсказуемым действиям боевиков на Донбассе
"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники вели огонь по Верхнеторецкому, Пескам, Опытному, Авдеевке и Новгородскому. По Пескам работали и 82-мм минометы. Из противотанкового ракетного комплекса стреляли в сторону Луганского. Из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия захватчики вели неприцельный огонь по Зайцево, Луганскому и Майорску", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что прицельный огонь по украинским позициям боевики вели из гранатометов разных типов по Станице Луганской, Пескам и дважды - по Новгородскому.