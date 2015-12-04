На Донетчине на мине подорвалась украинская БРДМ-2: есть погибшие и раненые
13:17, 04 декабря 2015Война
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Вблизи Гнутового на вражеской мине подорвалась украинская БРДМ-2, погиб один и получили ранения 5 военнослужащих.
На Донетчине на мине подорвалась украинская БРДМ-2 / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"Вчера вблизи Гнутового на вражеской мине подорвалась украинская БРДМ-2. Вследствие этого 1 украинский военнослужащий погиб, 5 – ранены", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, боевики ночью почти два часа обстреливали Новгородское из гранатометов.
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