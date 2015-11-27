За полтора года боевых действий на Донбассе погибли 6 тысяч мирных жителей – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в университете города Лейден в Нидерландах.

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По его словам, за 18 месяцев на востоке Украины 2 тыс. украинских военных и 6 тысяч. мирных жителей, в том числе женщин и детей, "были убиты российской агрессией".