ОБСЕ зафиксировала факты нарушения режима прекращения огня на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В районе Донецкого железнодорожного вокзала миссия наблюдала многочисленные нарушения режима прекращения огня, а именно 21 взрыв и несколько очередей из стрелкового оружия.
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В контролируемой правительством Красногоровке СММ зафиксировала 17 взрывов, в том числе, входящего и исходящего минометного огня.
СММ также отмечает, что ситуация оставалась в целом спокойной в большинстве регионов Луганской области.
«Находясь в подконтрольном так называемой «ЛНР» населенном пункте Сокольники, члены миссии слышали один взрыв неизвестного происхождения примерно в 2-3 км западнее позиции патруля»,- отмечается в отчете.
«В районе между памятником князю Игорю и блокпостом «ЛНР» возле моста к Станице Луганской СММ слышала один взрыв, после которого было 20 очередей из стрелкового оружия, происходивших на юго-востоке от позиции СММ», - говорится в сообщении.