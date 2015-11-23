Две пехотные группы боевиков пытались атаковать позиции сил АТО вблизи Опытного - Тымчук

Как сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Украины, координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук, при поддержке 2-х единиц БМП-2 и 1-й единицы БТР-80 две пехотные группы боевиков пытались атаковать позиции сил АТО.

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«Противник произвел попытку сблизиться с позициями сил АТО, ведя интенсивный огонь из штатного вооружения ББМ и стрелкового вооружения. Вследствие плотного ответного огня украинского подразделения, боевики отказались от продвижения далее рубежа перехода в атаку (на нейтральной полосе) и были вынуждены отойти на исходный рубеж», - говорится в сообщении.

Отмечается, что отход прикрывался плотным беглым огнём огневого подразделения 82-мм миномётов противника (не менее 3-х единиц).

Как сообщал УНИАН, напряжение в зоне АТО не спадает, за минувшие сутки боевики осуществили 37 обстрелов по всем направлениям