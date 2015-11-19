Боевики не меняют тактику: ведут провокационный огонь в сторону позиций сил АТО
20:03, 19 ноября 2015Война
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Сегодня боевики продолжили вести провокационный огонь в сторону позиций сил АТО на Донецком и Артемовском направлениях.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреляли Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Опытное и Майорск. По Красногоровке также применялись 82-миллиметровые минометы.
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«Дважды террористы вели огонь непосредственно по нашим позициям. В частности, по Марьинке враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а по Красногоровке бил автоматический гранатомет», – отмечается в сообщении.
Всего с 6 до 18 часов было осуществлено 12 обстрелов, отметили в штабе.
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