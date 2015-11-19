В ОБСЕ рассказали, как препятствуют работе наблюдателей в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве.

"За последние две недели в дополнение к 13 случаям, когда наше движение было ограничено всеми сторонами, СММ ОБСЕ не разрешили въехать к месту хранения тяжелого вооружения так называемой "ДНР", - заявил он.

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"На этой неделе такой запрет был установлена со стороны "ЛНР", они теперь требуют отвода двух наших наблюдателей от зоны, где они проводят наблюдения", - добавил Хуг.

Он отметил, что два наблюдателя, о которых идет речь, продолжат выполнять свои обязанности, где бы они не были.

"Они, как и вся миссия ОБСЕ, имеют право отчитываться о фактах", - заметил Хуг.