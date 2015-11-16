За день боевики 21 раз обстреляли позиции военных на Донецком и Артемовском направлениях
Сегодня с 6-ти до 18-ти часов боевики 21 раз вели огонь в направлении позиций украинских военнослужащих на Донецком и Артемовском направлениях.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.
"Путинские наемники обстреляли Зайцево и Майорск из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе и добавили, что из этих же видов вооружения боевики обстреляли Невельское, Пески, Красногоровку и Марьинку.
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Вместе с тем, из 82-миллиметровых минометов они вели огонь непосредственно по позициям сил АТО в Зайцево и Красногоровке.
"По информации, полученной от источника, близкого к штабу "7 отдельной мотострелковой бригады", НВФ, которое дислоцируется в Дебальцево, офицеры этой террористической группировки массово пишут рапорты на увольнение. Главная причина - неудовлетворительное денежное содержание и материальное обеспечение, а также условия прохождения военной службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью недопущения распространения панических настроений данные факты скрываются от личного состава боевиков, добавили в штабе АТО.