Штаб АТО обнародовал видео применения боевиками реактивной артиллерии

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Сегодня ночью в 2.38 террористы совершили три выстрела реактивными снарядами со Старомихайловки в сторону Красногоровки. Этот населенный пункт находится под контролем российско-террористических войск.

Читайте такжеБоевики атаковали силы АТО в Авдеевке, среди военных есть погибшие и раненые

Видео обстрела было зафиксировано системой обнаружения огня "СОВА" Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

НОЧЬЮ ТЕРРОРИСТЫ ВЕЛИ ОГОНЬ РЕАКТИВНЫМИ СНАРЯДАМИ ПО КРАСНОГОРОВКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТІНа этом видео сегодня ночью, в 2.38 13 ноября 2015 года, системой обнаружения огня "СОВА" Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировано три выстрела со стороны Старомихайлівки. Этот населенный пункт находится под контролем российско-террористических войск. Posted by Пресс-центр АТО on 14 ноября 2015 г.

Также сегодня "российско-террористические наемники продолжили провокационные обстрелы наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении. Захватчики обстреливали Опытное, Пески, Новгородское и Авдеевку. На Мариупольском направлении по Широкино работал снайпер".

Кроме того, в 11.30 захватчики открыли огонь по направлению Путиловского леса по украинским позициям в районе Авдеевки со 120-миллиметровых минометов.

Напомним, за минувшие сутки в зоне Антитеррористической операции, вблизи Верхнеторецкого и Марьинки погибло 5 военнослужащих, еще 4 получили ранения.