В Зайцево между силами АТО и боевиками почти час шел бой - штаб

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Fаcebook, на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они четыре раза обстреливали Красногоровку, трижды Пески, дважды Опытное, а также Новоселовку Вторую.

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Кроме того, по данным пресс-центра, около двух часов ночи террористы вели минометный обстрел непосредственно населенного пункта Красногоровка.

Согласно сообщению, на Артемовском направлении с 18.25 до 19.15 в Зайцево произошло боевое столкновение. Также из стрелкового оружия наемники вели огонь в сторону наших позиций в Майорском.

Напомним, секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов отмечает, что российские войска делают все для срыва мирного процесса на востоке Украины.