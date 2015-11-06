В Донецке между боевиками завязалась перестрелка, 15 погибших и десятки раненых - разведка

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В Донецке состоялись вооруженные столкновения между формированиями сепаратистов, в результате которых 15 человек погибли и около 20 ранены. Силовыми структурами "ДНР" задержаны более 40 человек за участие в столкновениях", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным ГУР, среди населения временно оккупированной территории Донецкой области распространяются протестные настроения, "вызванные увеличением случаев бандитизма и несанкционированного использования стрелкового оружия личным составом подразделений 1 АК после употребления алкоголя и наркотических средств".

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"Командованием частей и соединений данные факты тщательно скрываются", - подчеркивается в сообщении.

ГУР также сообщает, что 5 ноября боевики совершили 25 обстрелов позиций сил АТО из 82-мм минометов, стрелкового оружия и гранатометов на Донецком направлении.