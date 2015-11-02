В Песках двое военных ранены из-за обстрелов

13:05, 02 ноября 2015
Война
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Вчера боевики нарушили перемирие в Песках, два украинских военнослужащих были ранены.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Вчера противник нарушил перемирие в Песках. Около получаса боевики вели огонь по нашим позициям из пулеметов и гранатометов. Два украинских военнослужащих были ранены», - сказал он.

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