В Песках двое военных ранены из-за обстрелов
13:05, 02 ноября 2015Война
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Вчера боевики нарушили перемирие в Песках, два украинских военнослужащих были ранены.
Враг продолжает нарушать перемирие / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«Вчера противник нарушил перемирие в Песках. Около получаса боевики вели огонь по нашим позициям из пулеметов и гранатометов. Два украинских военнослужащих были ранены», - сказал он.
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