Боевики обстреляли Пески из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - штаб АТО

В зоне проведения антитеррористической операции опять обстреливают позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook, «российско-террористические наемники, как и день назад, открыли огонь по населенному пункту Пески, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы».

Обстрелы продолжались с 11.10 до 11.40.

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В Сватово не прекращают работу военные саперы.

«Специалисты по разминированию работают внутри склада РАО. Всего на этот час обезврежено около 700 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Военным, которые несут службу на передовой завезли гуманитарную помощь - строительные материалы, белье и продукты питания.