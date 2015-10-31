За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб и один ранен - спикер
13:50, 31 октября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военнослужащий погиб и один ранен.
REUTERS
Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.
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«Вчера в течение получаса, начиная с 15.15, враг вел огонь по позициям украинских военных, которые находятся неподалеку от Донецкого аэропорта. При этом использовалось стрелковое оружие и автоматические гранатометы. В результате этого инцидента один украинский воин погиб и еще один получил ранения», - отметил Лысенко.
Напомним, ночь в зоне проведения АТО прошла без нарушений Минских договоренностей.
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