В Марьинском районе боевики застрелили местного жителя – "ИС"
12:45, 22 октября 2015Война
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На блокпосту так называемой "ДНР" в районе Александровки (Марьинский район Донецкой области) застрелен местный житель, пытавшийся выехать из временно оккупированной территории.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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"На блокпосту "ДНР" в районе н.п. Александровка застрелен гражданский из числа местных жителей, который пытался выехать из временно оккупированной территории. По указанию высшего руководства "ДНР" данное происшествие запрещено освещать в СМИ. Согласно официальной версии террористов, причиной применения оружия со стороны боевика стало "нападение гражданского лица" на него", - написал Тымчук.
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