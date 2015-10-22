В Марьинском районе боевики застрелили местного жителя – "ИС"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"На блокпосту "ДНР" в районе н.п. Александровка застрелен гражданский из числа местных жителей, который пытался выехать из временно оккупированной территории. По указанию высшего руководства "ДНР" данное происшествие запрещено освещать в СМИ. Согласно официальной версии террористов, причиной применения оружия со стороны боевика стало "нападение гражданского лица" на него", - написал Тымчук.