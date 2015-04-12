Российский канал показал, как снайперы батальона Донбасс застрелили наемника

Снайперы батальона Нацгвардии специального назначения "Донбасс" в Широкино подтверждают гибель наемника, о котором шла речь в сюжете российского РЕН-ТВ, сообщает lb.ua со ссылкой на одного из снайперов полка.

Как сказали в сюжете российские репортеры, побывавшие на месте событий, убитый был россиянином, приехавшим из Зеленограда.

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По словам собеседника издания, события, которые показал российский пропагандистский телеканал, происходили в среду, 8 апреля.

"Тогда у сепаров 8 двухсотых было!", - сказал боец.

В тот день по боевикам "работали" четверо снайперов батальона, также "донбассовцы" использовали минометы, АГС и пулеметы. Стреляли в ответ на непрекращающиеся обстрелы со стороны противника.

Ранее УНИАН сообщал, что российские журналисты выложили видео обстрела Дебальцево, во время которого они поощряют боевиков.