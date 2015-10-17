Завтра в Донецкой области начнется отвод вооружения калибром менее 100 мм
Завтра в Донецкой области должен начаться отвод от линии разграничения вооружения калибром менее 100 мм.
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеУкраинские военные завершили отвод минометов калибром до 100 миллиметров в секторе "А"
"С завтрашнего дня должен начаться отвод орудий калибром до 100 мм и минометов калибром до 120 мм в Донецкой области", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран «нормандского формата» в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибром до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.
16 октября пресс-центр АТО заявил, что украинские военные завершили отвод минометов калибром менее 100 мм в секторе "А" зоны АТО на Донбассе, то есть в Луганской области.