Завтра в Донецкой области начнется отвод вооружения калибром менее 100 мм

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"С завтрашнего дня должен начаться отвод орудий калибром до 100 мм и минометов калибром до 120 мм в Донецкой области", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран «нормандского формата» в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибром до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

16 октября пресс-центр АТО заявил, что украинские военные завершили отвод минометов калибром менее 100 мм в секторе "А" зоны АТО на Донбассе, то есть в Луганской области.