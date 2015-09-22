Боевики готовят очередную провокацию: планируют обстрелять Харцизск под видом бойцов АТО

Об этом сообщает Штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.

"Наш источник сообщает, что 21.09.15 российские кураторы «ДНР» дали указание членам «полиции» и «МГБ» «ДНР» организовать подготовку постановочного сюжета о поимке украинской разведывательно-диверсионной группы в тылу "ДНР", - сказано в сообщении.

"С этой целью полицаи и «мгебисты» ищут бомжей, которых планируют одеть в форму с украинской символикой и представить в виде диверсантов", - утверждается в сообщении.

Читайте такжеБоевики на Донбассе покидают террористические группировки и отказываются продлевать контракты - штаб АТО

Также в штабе отметили, что план террористов предусматривает обстрел из минометов мирных объектов Харцизска, после чего силами вооруженных структур боевиков будут пойманы "засланные украинские лазутчики".

По задумке террористов, "сюжет о поимке ДРГ сразу же должны осветить российские и сепаратистские СМИ, в контексте обвинения Украины в нарушении мирных договоренностей".