В Генштабе засомневались в отводе Россией войск из Донбасса и передаче контроля над границей

Об этом он сказал в интервью изданию The Independent.

"Я не верю, что россияне отведут свои войска и передадут контроль над границей или позволят свободные выборы на Донбассе. Нет, этого совсем не будет", - заявил Муженко.

В то же время, начальник Генштаба сказал: "Я могу только оценивать, что происходит в настоящее время, и там пока мало доказательств, что проходит продвижение на любом из этих фронтов".

Муженко подтвердил, что тогда как режим перемирия в основном держится с 29 августа, разведывательно-диверсионные группы остались активными вдоль линии соприкосновения.

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Также он сообщил о значительном военном присутствии врага в количестве более 40 тыс. человек на территории сепаратистских анклавов Донбасса. Муженко сказал, что все они подчиняются российскому командованию.

Кроме того, он отметил, что в сентябре на территории России в учениях принимали участие 95 тыс. военнослужащих. Начальник Генштаба ВСУ считает эти учения прямой угрозой Украине. "Куда они могут направляться? Я очень сомневаюсь, что Россия может разместить такую силу воедино в Сирии", - сказал Муженко.

Начальник Генштаба заявил, что Украина имеет планы для развития любого сценария со стороны РФ. "От обороны до наступления. Мы должны быть готовы отреагировать", - подчеркнул Муженко.