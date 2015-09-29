Боевики из гранатометов обстреляли опорный пункт сил АТО в Зайцево

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Кроме того почти в 20 часов преступники применяли стрелковое оружие недалеко от Травневого. А в 22.50 из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов били по нашим подразделениям в Майорске", - говорится в сообщении.

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В Луганской области боевики в 20.25 обстреляли позиции сил АТО из стрелкового оружия в поселке Старый Айдар.

"В целом на протяжении прошлых суток пророссийские бандформирования 5 раз нарушили режим прекращения огня. Сегодня – 29 сентября с полуночи и до 6 утра вдоль линии разграничения сохранялась тишина", - подытожили в пресс-центре.