Боевики "ДНР" уничтожают украинскую символику во всех учебных заведениях

Как сообщает пресс-центр АТО, в течение сегодняшних суток, с полуночи и до 18.00, в зоне АТО полностью сохранялся режим тишины, не было зафиксировано вооруженных провокаций и на временно оккупированной территории Донбасса.

"Вместе с тем, по нашей оперативной информации, среди боевиков все чаще ходят слухи о закрытии Кремлем проекта «Новороссия». Так, члены незаконного вооруженного формирования «Восток» покидают подразделение, мотивируя это запретом вести обстрелы украинских позиций и низким уровнем финансового обеспечения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПри обстреле боевиками позиций сил АТО в Марьинке ранены четверо украинских военных

Также напряженной является и социально-политическая ситуация на оккупированных территориях. Среди шахтеров Свердловска и Красного Луча растет недовольство из-за невыплаты зарплат. Люди забастовками угрожают властям так называемой "ЛНР".

"А вот власть непризнанной «ДНР» недавно издала распоряжение об уничтожении украинской символики во всех учебных заведениях Донецка. Запрет коснулся даже случайного компоновки синего и желтого цвета. Так преступники в очередной подтверждают свои намерения по разделу страны и эскалации конфликта в регионе", - сказано в сообщении.