При обстреле боевиками позиций сил АТО в Марьинке ранены четверо украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Так с 21.17 и в течение почти часа наемники из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали наш опорный пункт в поселке Марьинка, недалеко от Донецка. В результате этих действий противника четверо украинских бойцов получили ранения", - говорится в сообщении.

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Кроме того вчера вечером и ночью незаконные вооруженные формирования на оккупированной территории продолжали открывать огонь, пытаясь втянуть силы АТО в боевое противостояние.

"Около 18 часов неподалеку от Мариуполя боевики били из гранатомета в направлении украинских подразделений в Новотроицком. Гранаты ложились в 50-60 м от наших позиций", - отметили в пресс-центре.

В 20 часов на Артемовском направлении со стороны Горловки боевики применяли стрелковое оружие в районе Майорска. А почти в 22 и 23 часа крупнокалиберный пулемет боевиков работал неподалеку от Луганского.

В целом, в течение вчерашних суток, пророссийские бандформирования трижды целенаправленно обстреливали позиции сил АТО. "А уже сегодня - 28 сентября, с полуночи и до 6 утра в зоне АТО режим тишины не нарушался", - подытожили в пресс-центре.