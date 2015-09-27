Обстановка в зоне АТО оставалась спокойной

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

Как отмечается в сообщении, «на временно оккупированных территориях все чаще подтверждаются факты криминального беспредела».

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В частности, пресс-центр подчеркивает, что «за нашей оперативной информацией, руководство Министерства госбезопасности так называемых ДНР и ЛНР, 20 сентября издало приказ о проведении фильтрационной работы. Псевдоправоохранители зачищают незаконные вооруженные формирования из русских, которые не входят в регулярные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, воюют за деньги и напрямую не подчиняются Кремлю. Например, в поселке Дмитровка Шахтерского района военнослужащие Российской армии ночью без каких-либо объяснений арестовывают отдельных боевиков так называемой ДНР и вывозят в неизвестном направлении. Через несколько дней их близким сообщают, где находятся тела. Задерживают как правило лиц командного состава ДНР и тех, кто владеет информацией о присутствии регулярных войск Российской Федерации на Донбассе».