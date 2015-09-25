Военных "отпускников" из РФ становится меньше из-за слухов о "сливе ДНР и ЛНР" - ИС
Среди военнослужащих ВС РФ продолжает распространяться информация о намерениях Путина «слить ДНР и ЛНР».
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».
"Отмечается снижение желания кадровых офицеров российской армии выезжать «в отпуска» на территорию Украины и принимать участие в террористической деятельности НВФ на Донбассе", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВражеский снайпер в течение часа обстреливал опорный пункт сил АТО в Попасной
По информации ИС, информация «о сливе» также активно обсуждается самими террористами. В среде боевиков все больше муссируется тезис о готовности «прекратить войну» под гарантии амнистии со стороны Киева".
Как сообщал УНИАН, в целом на протяжении вчерашних суток бандформирования 4 раза нарушали перемирие. Два раза преступники открывали огонь вблизи Донецка, еще два случая зафиксированы на Артемовском направлении.