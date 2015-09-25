Военных "отпускников" из РФ становится меньше из-за слухов о "сливе ДНР и ЛНР" - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

"Отмечается снижение желания кадровых офицеров российской армии выезжать «в отпуска» на территорию Украины и принимать участие в террористической деятельности НВФ на Донбассе", - говорится в сообщении.

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По информации ИС, информация «о сливе» также активно обсуждается самими террористами. В среде боевиков все больше муссируется тезис о готовности «прекратить войну» под гарантии амнистии со стороны Киева".

Как сообщал УНИАН, в целом на протяжении вчерашних суток бандформирования 4 раза нарушали перемирие. Два раза преступники открывали огонь вблизи Донецка, еще два случая зафиксированы на Артемовском направлении.