Боевики на Донбассе пытались втянуть силы АТО в вооруженное противостояние
Сегодняшний день в зоне проведения антитеррористической операции прошел почти спокойно: с 6.00 и до 18.00 зафиксирован только один хаотичный обстрел позиций украинских войск.
Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра АТО в Facebook.
"Около 16 часов на Артемовском направлении боевики открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия по нашему опорному пункту неподалеку от поселка Зайцево", - сообщили в пресс-центре.
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Также в районе Зайцево с временно оккупированной территории почти в 16.30 наемники "провоцирующим" огнем из гранатомета неудачно пытались втянуть силы АТО в вооруженное противостояние.
"10 гранат легли за сто метров от наших позиций", - отметили в пресс-центре.
Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.
С того дня террористы существенно снизили активность.