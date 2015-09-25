Боевики на Донбассе пытались втянуть силы АТО в вооруженное противостояние

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Около 16 часов на Артемовском направлении боевики открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия по нашему опорному пункту неподалеку от поселка Зайцево", - сообщили в пресс-центре.

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Также в районе Зайцево с временно оккупированной территории почти в 16.30 наемники "провоцирующим" огнем из гранатомета неудачно пытались втянуть силы АТО в вооруженное противостояние.

"10 гранат легли за сто метров от наших позиций", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.

С того дня террористы существенно снизили активность.