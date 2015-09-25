Боевики продолжают блокировать гуманитарную помощь для жителей оккупированного Донбасса

Контролируемые Россией боевики на оккупированных территориях Донбасса продолжают блокировать украинскую и международную гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской областей.

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, народный депутат Ирина Геращенко написала в Facebook.

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Депутат отметила, что гуманитарная ситуация на Донбассе и беспрепятственная работа международных гуманитарных организаций будут в центре внимания во время заседания в "нормандском формате" в Париже, которое состоится 2 октября.

"Украина выражает обеспокоенность тем фактом, что главари боевиков буквально выдавливают международные гуманитарные миссии с оккупированных территорий. Такую же реакцию их действия вызывают и в ОБСЕ, и в демократических странах. Мы неоднократно поднимали вопрос беспрепятственной работы гуманитарных миссий на Донбассе", - отметила Геращенко.

По ее словам, боевики уже несколько месяцев шантажируют гуманитарные организации с требованием незаконных аккредитаций и регистраций.

"Сегодня пришла тревожная информация, что якобы в "лнрах - днрах" боевики ставят ультиматум международным организациям регистрироваться или не дадим работать, и даже угрожают выслать со "своих" территорий", - подчеркнула Геращенко.

По ее убеждению, такие действия боевиков приведут к значительному ухудшению ситуации, потому что на оккупированных территориях не хватает продуктов и лекарств, страдают самые нуждающиеся, помощь нужна больницам и детским домам.

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"Тем временем, боевики не допускают на территории украинскую помощь, уже несколько недель заблокирована международная. Только российские конвои беспрепятственно вторгаются на Донбасс. Очевидно, что это отношение к гражданам красноречиво - и мир должен жестко реагировать на эти попытки боевиков блокировать международные гуманитарные миссии", - заявила уполномоченный президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что считает приказ боевиков "ЛНР" всем международным гуманитарным организациям покинуть оккупированные территории Донбасса нарушением Минских соглашений.