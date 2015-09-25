Военные за успешное выполнение боевых задач получили почти 3,5 миллиона гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

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"Семьям погибших военнослужащих Вооруженных сил выплачено 1 млрд грн единовременного пособия, а также более 180 млн получили участники АТО, которые были ранены ранения и получили инвалидность", - сообщила Гаврилюк.