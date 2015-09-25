В Луганской области на "растяжках" погиб военнослужащий, еще шестеро ранены

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

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Также вчера около 14:15 во время инженерного обустройства позиций у наблюдательного поста неподалеку от с. Ореховое Попаснянского района в результате подрыва противопехотной мины были ранены четверо бойцов 22-го мотопехотного батальона.

Вчера УНИАН сообщал, что в течение минувших суток в зоне антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения в результате подрыва на мине.