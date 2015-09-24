На Донбассе погиб военный - подорвался на мине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО потерь среди личного состава нет

Он сообщил, что бойцы подорвались на мине в районе Бахмутской трассы в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, боевики ночью обстреливали позиции сил антитеррористической операции в Крымском, Зайцево и Красногоровке.