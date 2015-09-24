На Донбассе погиб военный - подорвался на мине
12:52, 24 сентября 2015Война
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В течение минувших суток в зоне антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения в результате подрыва на мине.
Сегодня на Донбассе без потерь не обошлось / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Он сообщил, что бойцы подорвались на мине в районе Бахмутской трассы в Луганской области.
Как сообщал УНИАН, боевики ночью обстреливали позиции сил антитеррористической операции в Крымском, Зайцево и Красногоровке.
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