"Они создают меньше проблем "200-ми": Парубий объяснил, почему Путин отправляет бурятов на Донбасс

Первый вице-спикер Рады Украины Андрей Парубий заявил, что сейчас украинская армия лучше обучена и вооружена, передает ТСН.

На вопрос о том, что в Украине буряты воюют, он ответил: "Это означает, что Путин тоже старается использовать и национальные меньшинства, которые смогут создавать меньше проблем "200-ми", которые идут с Украины".

При этом Парубий отметил, что сейчас украинской армии на линии фронта больше, она лучше обучена и лучше вооружена.

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"Это три ключевых фактора. Ее численно больше, чем было тогда. Конечно, что для наступательной операции должно быть преимущество в несколько раз", - подчеркнул первый вице-спикер ВР.

Также он сообщил, что кроме российских подразделений, которые стоят на территории Украины, есть и подразделения, которые стоят на границе и применяются в наиболее ответственных боях.

"И также есть информация о том, что строятся две крупные базы в непосредственной близости к границе", - добавил он.