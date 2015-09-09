Более 50 тысяч: в СНБО назвали количество российских военных на границе с Украиной

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в эфире 24 телеканала, передает Би-би-си.

"Вдоль нашей общей границы остается концентрация российских войск, которая в течение полугода не меняется - это порядка 50 батальонно-тактических групп и численность этого воинского формирования порядка 53 тысяч человек", - цитирует Туричнова агентство "Укринформ".

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Кроме того, как сказал секретарь СНБО, на территориях Донбасса, которые контролируют боевики, также находятся российские военные.

Но Россия последовательно опровергает свою причастность к конфликту на востоке Украины.

Турчинов также подчеркнул, что угроза наступления российских войск на территорию Украины остается. Секретарь СНБО отметил, что украинская армия должна быть готова отразить вероятное наступление, а также указал на важность дипломатической работы.