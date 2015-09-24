Под Донецком обнаружены заминированные тела – сектор "М"

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Игорь Бирюков, передает телеканал "112 Украина".

"По информации наших информаторов, в поселке Сопино местные жители предлагают одно из мест обследовать, так как есть подозрения, что там находятся ящики с боеприпасами, взрывчатым веществом, поэтому специалисты будут там работать. Самое страшное то, что, по информации наших разведчиков, были найдены тела военнослужащих, сейчас устанавливается, это военнослужащие ВСУ, тела боевиков, и эти тела заминированы. Также специалисты сейчас будут проверять эту информацию, группа уже выехала, с ними выехали два телеканала, которые будут освещать эти моменты", - заявил он.

Читайте такжеНочью боевики обстреляли украинские позиции в Крымском, Зайцево и Красногоровке - штаб

Ранее в штабе АТО сообщили, что в Дебальцево пьяные боевики "ДНР" обстреляли российских военных.