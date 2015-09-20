Порошенко хочет увеличить призывной возраст в армию с 18 до 20 лет

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении увеличить призывной возраст в армию с 18 до 20 лет. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Президент заявил, что власть не будет отказываться от призыва на службу в армии.

"Призывники гарантированно не будут попадать в зону проведения АТО. Возраст призыва будет увеличен: с 18 примерно до 20 лет", - заявил Порошенко.

Он убежден, что призывник - "это уже должна быть сформированная личность, которая в течение максимум года, а может и меньше, научится военному делу".

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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил, что необходимости в проведении следующей, седьмой, волны мобилизации на данный момент нет. Кроме того, он подчеркнул, что мобилизация и призыв в армию будут сохранены, хотя в украинской армии и возрастет число контрактников.