За сутки в зоне АТО погибших и раненых среди украинских военных нет

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли двое военных, пятеро получили ранения"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, ни один наш боец не получил ранения", - сказал Мотузяник, отметив, что режим перемирия на востоке Украине сохраняется.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра АТО, минувшие сутки в зоне АТО не прошли полностью спокойно. Если с полуночи и 20 часов вдоль линии разграничения сохранялась тишина, то вечером боевики продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО.