Возле пункта пропуска "Должанский" наблюдается скопление вооруженных людей в военной форме - Тымчук
09:42, 17 сентября 2015Война
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В приграничных районах - возле пункта пропуска "Должанский", населенный пункт Амвросиевка - зафиксировано скопление гражданского автотранспорта с вооруженными людьми в военной форме.
REUTERS
Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Кроме этого, по данным Тымчука, в Донецке боевики резко усилили охрану административных зданий, в которых располагаются так называемые "государственные органы" террористической организации "ДНР".
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"Российско-террористические войска продолжают проводить перегруппировку сил, подвоз материально-технических средств к местам дислокации, инженерное оборудование позиций. Также продолжает фиксироваться активность ДРГ противника с целью выявления оборонительных порядков сил АТО", - подчеркивается в сообщении.
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