Возле пункта пропуска "Должанский" наблюдается скопление вооруженных людей в военной форме - Тымчук

09:42, 17 сентября 2015
Война
3851 0

В приграничных районах - возле пункта пропуска "Должанский", населенный пункт Амвросиевка - зафиксировано скопление гражданского автотранспорта с вооруженными людьми в военной форме.

REUTERS

Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Кроме этого, по данным Тымчука, в Донецке боевики резко усилили охрану административных зданий, в которых располагаются так называемые "государственные органы" террористической организации "ДНР".

Читайте такжеВ минувшие сутки боевики трижды применили оружие против сил АТО

"Российско-террористические войска продолжают проводить перегруппировку сил, подвоз материально-технических средств к местам дислокации, инженерное оборудование позиций. Также продолжает фиксироваться активность ДРГ противника с целью выявления оборонительных порядков сил АТО", - подчеркивается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter