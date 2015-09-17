Возле пункта пропуска "Должанский" наблюдается скопление вооруженных людей в военной форме - Тымчук

Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Кроме этого, по данным Тымчука, в Донецке боевики резко усилили охрану административных зданий, в которых располагаются так называемые "государственные органы" террористической организации "ДНР".

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"Российско-террористические войска продолжают проводить перегруппировку сил, подвоз материально-технических средств к местам дислокации, инженерное оборудование позиций. Также продолжает фиксироваться активность ДРГ противника с целью выявления оборонительных порядков сил АТО", - подчеркивается в сообщении.